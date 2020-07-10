Джамшид Исмаилович Абруев указом президента от 9 июля назначен заместителем министра финансов Узбекистана, сообщила пресс-служба Минфина.

На новом посту он сменил Шахруха Шарахметова, который ранее был назначен заместителем министра здравоохранения.

Джамшид Абруев (1979 г. р.) окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт (1999) и Ташкентский государственный экономический университет (2004). С 2004 по 2012 год занимал должности экономиста 1-й категории, ведущего экономиста, главного экономиста и заместителя начальника финансового управления администрации Самаркандской области. Позже работал главным бухгалтером-экспертом в одном из отделов хокимията Ташкентской области.

В 2017 году возглавлял главное управление по финансированию социальной сферы и науки Минфина. В 2017—2018 годы работал заместителем начальника и первым заместителем начальника главного управления государственного бюджета Минфина.

До нынешнего назначения занимал должность начальника главного управления госбюджета Минфина.