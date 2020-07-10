В Сурхандарьинской области скончался 67-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 53-й случай смерти пациента с COVID-19.

Житель Термеза Р. А. с 3 июля испытывал плохое самочувствие, у него воспалились дыхательные пути. 4 июля он сдал анализ на коронавирусную инфекцию и был госпитализирован.

Больному диагностировали COVID-19, инфаркт миокарда, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. Он также страдал от сопутствующих хронических заболеваний, отмечает Минздрав.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациента ухудшилось, он скончался от инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.