В Навоийской области скончался 55-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 52-й случай смерти пациента с COVID-19.

Житель Зарафшана Ж. У. 6 июля сдал анализ на COVID-19 и в этот же день был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы. Ему был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность III степени».

Отмечается, что пациент страдал гипертонией, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, стенокардия напряжения.

Коронавирусная инфекция протекала с осложнениями в виде острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии.

Несмотря на усилия врачей, состояние больного резко ухудшилось, он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.