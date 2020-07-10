Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 10 июля выросло на 159 и достигло 11723, сообщило Министерство здравоохранения.

78 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 29 — в Ташкенте, 10 — в Сурхандарьинской области, 5 — в Хорезмской и 5 — в Джизакской среди населения. Еще 17 случаев зарегистрировано в Навоийской области и 15 — в Самаркандской у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 7287. Лечение проходят 4384 пациента, из них 42 — в тяжелом состоянии и 10 — в крайне тяжелом.