В нескольких городах Сербии вечером 8 июля прошли антиправительственные выступления, участники которых нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов, сообщило РИА Новости.

Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса.

Они требовали предоставить правдивые сведения о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который, по их мнению, необъективно освещает действия оппозиции.

В целом, акции протеста начались в Сербии 7 июля: протестующие вышли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с пятницы по понедельник из-за роста числа зараженных коронавирусом.

«[Президент Сербии Александр] Вучич объявил новый локдаун на выходных, хотя всего несколько недель назад у нас были выборы, были футбольные матчи, публичные собрания — все карантинные меры были отменены, а тут, как только прошли выборы, вдруг оказалось, что ситуация полностью изменилась и что ковид вернулся. В результате люди не верят властям и уже не верят медикам, что особенно опасно», — пояснил Русской службе BBC сербский политолог Вук Велебит.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что протесты в Белграде связаны с «попыткой захватить власть», а не с новыми мерами против COVID-19. Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки в стране попыткой начать гражданскую войну.

«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента — ред.), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизнь и имущество граждан», — сказал глава Минобороны.

В Нови-Саде в митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих как левые, так и крайне правые политические течения. При этом некоторые из них разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, «коктейлями Молотова» и пиротехникой здание городской управы и разбили дверь на входе в офис регионального Радио и телевидения Воеводины.

В ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору.

Сотрудники жандармерии рассеяли протестующих и перекрыли кордонами центр города, после чего ситуация стабилизировалась.

В Нише демонстранты закидали камнями и фруктами офис СПП и напали на сотрудников телеканала РТС, разбив камеру съемочной группы и ранив в голову оператора.

В Крагуеваце вечером примерно 1500 протестующих выступили перед зданием городской управы. Поначалу акция носила мирный характер, но ближе к ночи в окна местного полицейского участка полетели камни и фальшфейеры. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

О количестве пострадавших и задержанных не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении 10 полицейских в Белграде.