Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 8 июля вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Саида-Абдулазиза Юсупова, сообщил «Газете.uz» его адвокат Арслон Шаймардонов.

Бывший и. о. директора Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана, журналист Саид-Абдулазиз Юсупов (1982 г. р.) был задержан 10 мая прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (пункт «а» части 4 статьи 168 УК) и помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности.

Сразу после задержания было распространено его видеообращение, в котором он говорил о давлении. Позже стало известно, что он также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 211 (дача взятки) и 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса. «Газета.uz» подробно писала об этом деле.

7 июня 2019 года мать обвиняемого Жамиля Бакаева в ходе ее приема руководством генеральной прокуратуры обратилась с заявлением о том, что в ходе следствия в отношении ее сына применяются пытки, в связи с чем она просит проведения медицинского обследования сына с участием его защитника. Однако Генеральная прокуратура в ходе экспертизы не обнаружила следов пыток.

9 сентября в Яшнабадском районном суде по уголовным делам Ташкента начался закрытый судебный процесс, который завершился в октябре. Саид-Абдулазиз Юсупов был приговорен к шести годам лишения свободы.

Как рассказал «Газете.uz» адвокат Арслон Шаймардонов, журналист должен был выйти на свободу после возмещения ущерба в рамках рассмотрения кассационной жалобы в суде в ноябре-декабре, но этого не произошло «по техническим причинам».

«Откуда-то что-то опять нашли, открылись новые эпизоды, и обратно поместили в тюрьму. Значит, тогда кому-то не нужно было, чтобы он вышел», — заявил защитник.

По его словам, следствие длилось с мая 2019 года — все это время Саид-Абдулазиз Юсупов находился в следственном изоляторе СГБ.

«Он также успел побывать в Таштюрьме две недели, потом лечился несколько раз. Слава богу, хорошие организации оказали ему бесплатное лечение (у него было заболевание кровеносных сосудов — ред.)», — сказал адвокат.

В среду Яшнабадский районный суд по уголовным делам изменил меру пресечения, прекратил уголовное дело и освободил Саида-Абдулазиза Юсупова в зале суда.

«Мы покрыли нанесенный ущерб. Якобы нанесенный ущерб. Не знаю, что это был за ущерб. Сумму ущерба не могу сказать, но она небольшая. Саид-Абдулазиз Юсупов сейчас дома, с семьей. Уголовное дело прекращено. Никаких претензий у него нет», — отметил «Газете.uz» Арслон Шаймардонов.