Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы и призвал полностью соблюдать санитарно-гигиенические требования, не выходить на улицу без необходимости и активнее пользоваться услугами онлайн-сервисов.
В обращении говорится, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Ташкенте были разрешены семейные мероприятия, свадьбы, возобновили работы предприятия, объекты услуг, строительные работы. Но ситуация ухудшилась из-за несоблюдения карантинных требований.
«Из-за самоуспокоения, нарушения требований санитарно-эпидемиологического надзора, такие как проведение свадеб с участием более 30 человек, увеличение числа других семейных мероприятий, собраний, привели к резкому росту случаев заражения. Если раньше выявлялось по 40−50 случаев, то сейчас — до 150−200. Число скончавшихся тоже увеличилось», — заявил глава столичной администрации.
Джахонгир Артыкходжаев призвал жителей столицы не заблуждаться, думая, что коронавирус их не коснется. Чтобы опасность миновала, все должны строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу, не собираться группами, перенести ранее запланированные массовые мероприятия, добавил он.
«Сегодня большинство услуг, даже покупка продуктов, доступны онлайн. Каждому из нас необходимо эффективно пользоваться ими», — отметил хоким.
Он сообщил, что с 10 июля для консультирования пациентов, находящихся на домашнем лечении, и граждан, взятых на карантин, запускается круглосуточный call-центр по номеру 1105. Для оказания медицинской помощи этим гражданам организованы специализированные мобильные группы.
«Мы сможем победить коронавирус только путем единства и сплоченности общества, а также соблюдая все установленные правила», — сказал хоким столицы.
Мухаммат Узбеков
А как оформить пенсию, если все под любым предлогом, тянут время???
Мария Ирматова
читали новости о том, что РФ рассматривает возможность возобновления авиасорбщений с 17странами? в том числе Китай Германия Монголия и другие. а в России каждый день около семи тысяч новых зараженных. но жизнь то продолжается
Данис Ханипов
Давно его что то не было видно и слышно
Flyer
а где обращение хокима ТашВилоята? пусть отчитается перед лицом народа и скажет что он не бросил Зангиотинский район в тяжелой ситуации?
у нас карантин с апреля так и не закончился. пусть в глаза скажет что всем помогли деньгами, продуктами, медикаментами?
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и разрешите уже снотворные продавать! у нас в Зангиоте вообще сомната из продаж изъяли!!! даже имея рецепт его купить нельзя.
Natalya Egorova
А что он не сказал где деньги брать на доставку и заказ, как людям жить без средств, без работы.
Oleg Panov
Объявленный ранее запрет на выход на улицу с 23час вечера до 7 час утра остаётся в силе, или нет?
Lika Smirnova
Где круглосуточный call-центр для оказания материальной помощи? Мы сможем победить коронавирус только путем единства и сплоченности, когда государство начнет заботится и помогать своему народу, а так ждите и дальше зараженных.
Enjark Valman
вот эти онлайн услуги за только доставку берут в 3-4-5 раз дороже в период карнтина — об этом тоже знайте, это без совестно в такое трудное время наживатся на горе и трудностях людей. такси как минимум 2-3 раза дороже стало. и цены ну кто же про них говорить будет, и так все ясно.
Шахзод Иноятов
“Сегодня большинство услуг, даже покупка продуктов, доступны онлайн. Каждому из нас необходимо эффективно пользоваться ими“, — отметил хоким. А на что покупать онлайн и на какие деньги оплачивать коммунальные услуги уважаемы хоким города Ташкент?
Тимур Юсубов
А сам хоким пробовал воспользоваться онлайн сервисами? Только сегодня — оплата за газ не принимается, т.к. сервис не доступен, оплата за холодную воду не принимается, т.к. сервис не доступен, за мусор оплатить не могу, т.к. не правильно записан адрес, а чтобы исправить надо оказывается приехать в головной офис, онлайн они не работают. И так во всем.. Нужно не бросать в воздух высокопафосные слова, но иногда и вникать в дело, за которое ответственен.