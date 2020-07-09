Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы и призвал полностью соблюдать санитарно-гигиенические требования, не выходить на улицу без необходимости и активнее пользоваться услугами онлайн-сервисов.

В обращении говорится, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Ташкенте были разрешены семейные мероприятия, свадьбы, возобновили работы предприятия, объекты услуг, строительные работы. Но ситуация ухудшилась из-за несоблюдения карантинных требований.

«Из-за самоуспокоения, нарушения требований санитарно-эпидемиологического надзора, такие как проведение свадеб с участием более 30 человек, увеличение числа других семейных мероприятий, собраний, привели к резкому росту случаев заражения. Если раньше выявлялось по 40−50 случаев, то сейчас — до 150−200. Число скончавшихся тоже увеличилось», — заявил глава столичной администрации.

Джахонгир Артыкходжаев призвал жителей столицы не заблуждаться, думая, что коронавирус их не коснется. Чтобы опасность миновала, все должны строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу, не собираться группами, перенести ранее запланированные массовые мероприятия, добавил он.

«Сегодня большинство услуг, даже покупка продуктов, доступны онлайн. Каждому из нас необходимо эффективно пользоваться ими», — отметил хоким.

Он сообщил, что с 10 июля для консультирования пациентов, находящихся на домашнем лечении, и граждан, взятых на карантин, запускается круглосуточный call-центр по номеру 1105. Для оказания медицинской помощи этим гражданам организованы специализированные мобильные группы.

«Мы сможем победить коронавирус только путем единства и сплоченности общества, а также соблюдая все установленные правила», — сказал хоким столицы.