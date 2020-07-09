Среди участвующих в строительстве завода Uzbekistan GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области выявлено 127 случаев заражений коронавирусной инфекцией, сообщило УзА со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Сейчас на территории строительства предприятия принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения инфекции, отмечается в сообщении.

Напомним, 8 июля Минздрав сообщил, что в Кашкадарьинской области был зарегистрирован 161 случай COVID-19, в том числе 34 — среди населения.