В Узбекистане все еще есть резерв койко-мест и лекарств, заявил представитель штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов на брифинге в четверг.

Днем ранее он сообщал, что койко-мест в стационарных больницах не осталось, хотя бессимптомным пациентам разрешено проходить лечение дома и в гостиницах.

«Все, что я сказал, это правда. И я не отрекаюсь от своих слов. С первых дней пандемии наше правительство выполняет все свои обязанности. Подготовлены запасы лекарств, коек. Мы хотели сказать, что, если нынешняя статистика будет продолжаться, то резервов может не хватить. Но сейчас достаточно условий», — пояснил Хабибулла Акилов на брифинге 9 июля.

Ранее представитель штаба отмечал, что, если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения Узбекистана ждет полный коллапс.

Хабибулла Акилов также подчеркивал, что из-за перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом остаются без лечения и могут умирать другие пациенты с хроническими заболеваниями.

Напомним, накануне было объявлено об ужесточении карантинных ограничений с 10 июля по 1 августа. Прирост заболевших по Узбекистану 8 июля составил рекордные 422 случая.