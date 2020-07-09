Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 июля около 7:30 в Наманганской области, сообщил Следственный департамент при МВД.

Грузовик Isuzu, груженный цементом, двигался по автодороге «Ташкент — Ош» в Папском районе. Водитель, 28-летний Ж. Ж., не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, после чего грузовик слетел в овраг.

Водитель и пассажир, 23-летний Ш. Ж., скончались на месте события от полученных травм, говорится в сообщении.

Следственный отдел при ОВД Папского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.