В Ташкенте скончался 51-летний мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщило Министерство здравоохранения. Это 48-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

Жителя Шайхантахурского района Р. Н. на протяжении последних 3−4 дней беспокоила отдышка, отмечает Минздрав.

4 июля мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где у него подтвердили наличие COVID-19. Рентген органов грудной клетки выявил двустороннюю пневмонию.

В процессе лечения состояние больного ухудшилось, усилилась дыхательная недостаточность и одышка. Его перевели в отделение реанимации 1-й городской клинической больницы.

Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности.