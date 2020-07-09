Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило еще о двух случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

40-летнего гражданина Афганистана М. Х. на протяжении 2−3 дней беспокоил кашель и повышение температуры. 21 июня он вызвал скорую помощь и был госпитализирован в реанимационное отделение Бухарской областной инфекционной больницы.

Ему поставили диагноз COVID-19, двусторонняя пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность III степени, сердечная недостаточность.

Несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Кроме того, у 83-летней жительницы Учтепинского района Ш. Т. 25 июня наблюдались повышение температуры, кашель, одышка и затрудненное дыхание. 28 июня у нее выявили коронавирус — она была госпитализирована в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

30 июня из-за перелома таза она была переведена в 1-ю городскую клиническую больницу. Ей поставили диагноз COVID-19 тяжелой формы, которая протекала с двусторонней пневмонией, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Минздрав отмечает, что у пациентки также были сопутствующие заболевания — гонартроз и двусторонний коксартроз, а также долгие годы проходила лечение с диагнозом гипертония, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года она находилась в лежачем положении из-за остеоартроза коленных и тазовых суставов, а с 16 июня -перелома таза в результате падения.

Несмотря на реанимационные процедуры женщина также скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.