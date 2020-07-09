Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 9 июля выросло на 188 и достигло 11447, сообщило Министерство здравоохранения.

104 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 56 — в Ташкенте (все — среди населения), 4 — в Самаркандской области (все — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 24 — в Каракалпакстане (14 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 10 — среди населения).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 7082 (+22). Лечение проходят 4316 пациентов.