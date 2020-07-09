Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 9 июля выросло на 167 и достигло 11259, сообщило Министерство здравоохранения.

64 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 64 — в Ташкенте (58 — среди населения и 6 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 3 — в Ферганской области (2 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 1 — среди населения), 11 — в Кашкадарьинской области (8 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 3 — среди населения), 9 — в Наманганской области (у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин) и 16 — в Джизакской области (10 — среди населения и 6 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 7060. Лечение проходят 4152 пациента, из них 31 — в тяжелом состоянии и 12 — в крайне тяжелом.