7 июля примерно в 5:25 на 345-м километре автодороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на территории Бухарской области произошло столкновение машины скорой помощи Damas и фургона Isuzu.





Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, грузовик стоял на краю дороги, Damas врезался в него сзади.

32-летний водитель Damas Е. П. и 28-летний пассажир А. Х. от полученных травм скончались на месте.





Следственный отдел ОВД Пешкунского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.