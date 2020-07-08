Президент Шавкат Мирзиёев 8 июля на видеоселекторном совещании в среду заявил, что узбекистанцы, застрявшие на границах Узбекистана и Казахстана, а также Казахстана и России, будут возвращены на родину.

«С каждым днем в Узбекистане число случаев заражения этим заболеванием (коронавирусом — ред.) увеличивается. Из-за границы до сегодняшнего дня мы возвратили свыше 90 тысяч наших граждан. Я еще раз хочу обратиться к народу: мы обязательно вернем всех граждан, оставшихся за границей», — сказал глава государства.

По его словам, он дал поручение по вывозу граждан, застрявших на контрольно-пропускных пунктах. «Системно, в установленном порядке мы их вернем обязательно», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Как сообщалось ранее, около 2000 узбекистанцев собрались у российско-казахстанской границы, надеясь вернуться домой автотранспортом через Казахстан, который с 5 июля ужесточил карантинные меры. Для переговоров на место прибыли руководители посольства Узбекистана в Москве.

Кроме того, на КПП «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» со стороны Казахстана скопились более 3000 узбекистанцев, ожидающих возможности вернуться на родину. Ограниченный проход через границу МИД Узбекистана объяснил техническими причинами, пообещав, что этот вопрос будет решен «в кратчайшие сроки».

В связи с ужесточением с 10 июля карантинных требований в Узбекистане Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом пересмотрела количество чартерных авиарейсов для доставки граждан Узбекистана из-за рубежа — оно сократилось с 19 до 13 рейсов.