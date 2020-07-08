Граждане, находящихся в карантинном комплексе «Уртасарай» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, будут переведены на домашний карантин и в карантинные центры, созданных на базе общежитий высших учебных заведений и профессиональных колледжей. Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом (копия есть у «Газеты.uz»). Комплекс будет принимать только прибывающих из-за рубежа.

Этим же решением утверждено, что срок содержания на карантине сокращен с 14 до 10 дней при условии подтверждения отрицательного результата анализа на коронавирус. Лица, бывшие в контакте с инфицированными коронавирусом, теперь помещаются на карантин в домашних условиях. Лица, у которых подтвержден коронавирус, но нет симптомов заболевания, получают лечение в домашних условиях.

Министерству высшего и среднего специального образования поручено в недельный срок создать список вузов и колледжей, которые имеют необходимую инфраструктуру для создания карантинных центров.

Минвуз совместно с хокимиятами Ташкента и Ташкентской области должен принять меры по адаптации общежитий вузов и колледжей к местам карантина.

Расходы на реализацию этого решения будут покрываться из Антикризисного фонда при Министерстве финансов.

Кроме того, хокимияту Ташкента поручено в течение недели оптимизировать расходы на питание в карантинном комплексе для временного содержания лиц с подозрением на коронавирус «Уртасарай».

Напомним, комплекс имеет вместимость 10 тысяч человек, его начали строить в конце марта. Объект находится в ведении Центра по управлению карантинной зоной при хокимияте столицы.

С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь ужесточается карантин — ограничивается передвижение автотранспорта, сотрудники организаций переводятся на удаленную работу, запрещено проведение свадеб, массовых мероприятий, закрываются вещевые рынки, пункты общепита, спортивные залы, ДОО и санатории.