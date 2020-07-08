Обновленный график чартерных рейсов для вывоза граждан Узбекистана из иностранных государств опубликовало Министерство транспорта.

В течение ближайших двух недель, с 6 по 19 июля, будет организовано 13 вывозных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ и США. Ранее «Газета.uz» писала о 19 чартерах.

Напомним, решением Республиканской специальной комиссии с 10 июля по 1 августа в стране усиливаются карантинные ограничения.

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Был пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок. Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

График рейсов

Дата рейсаМаршрутПеревозчик / ВС
6 июляСеул — Ташкент — Сеул
Asiana Airlines
6 июля
Ташкент — Москва — Ташкент
Uzbekistan Airways
7 июля
Ташкент — Стамбул — Ташкент
Uzbekistan Airways
8 июля
Ташкент — Сеул — Ташкент
Uzbekistan Airways
8 июля
Минск — Ташкент — Минск
Belavia
10 июля
Сеул — Ташкент — Сеул
Korean Airlines
12 июляСанкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург
Авиакомпания «Россия»
13 июляСеул — Ташкент — Сеул
Asiana Airlines
13 июляТашкент — Москва — Ташкент
Uzbekistan Airways
15 июляМосква — Ташкент — Москва
Ural Airlines
16 июляСтамбул — Ташкент — Стамбул
Turkish airlines
16 июля (вылет) — 17 июля (прилет)Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент
Uzbekistan Airways
19 июляТашкент — Владивосток — ТашкентUzbekistan Airways