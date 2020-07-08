Обновленный график чартерных рейсов для вывоза граждан Узбекистана из иностранных государств опубликовало Министерство транспорта.
В течение ближайших двух недель, с 6 по 19 июля, будет организовано 13 вывозных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ и США. Ранее «Газета.uz» писала о 19 чартерах.
Напомним, решением Республиканской специальной комиссии с 10 июля по 1 августа в стране усиливаются карантинные ограничения.
Был пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок. Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
График рейсов
|Дата рейса
|Маршрут
|Перевозчик / ВС
|6 июля
|Сеул — Ташкент — Сеул
|Asiana Airlines
|6 июля
|Ташкент — Москва — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|7 июля
|Ташкент — Стамбул — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|8 июля
|Ташкент — Сеул — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|8 июля
|Минск — Ташкент — Минск
|Belavia
|10 июля
|Сеул — Ташкент — Сеул
|Korean Airlines
|12 июля
|Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург
|Авиакомпания «Россия»
|13 июля
|Сеул — Ташкент — Сеул
|Asiana Airlines
|13 июля
|Ташкент — Москва — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|15 июля
|Москва — Ташкент — Москва
|Ural Airlines
|16 июля
|Стамбул — Ташкент — Стамбул
|Turkish airlines
|16 июля (вылет) — 17 июля (прилет)
|Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|19 июля
|Ташкент — Владивосток — Ташкент
|Uzbekistan Airways
Олег Пименов
почему нет чартерных рейсов Ташкент-Казань-Ташкет,мои любимые родственники не могут вернутся домой в Ташкент уже четвёртый месяц.С 10 июля республика в красной зоне,это ещё как минимум до 1 августа рейсов не будет.Помогите.