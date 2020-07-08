Обновленный график чартерных рейсов для вывоза граждан Узбекистана из иностранных государств опубликовало Министерство транспорта.

В течение ближайших двух недель, с 6 по 19 июля, будет организовано 13 вывозных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ и США. Ранее «Газета.uz» писала о 19 чартерах.

Напомним, решением Республиканской специальной комиссии с 10 июля по 1 августа в стране усиливаются карантинные ограничения.

Был пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок. Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

График рейсов

Дата рейса Маршрут Перевозчик / ВС 6 июля Сеул — Ташкент — Сеул

Asiana Airlines

6 июля

Ташкент — Москва — Ташкент

Uzbekistan Airways

7 июля

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Uzbekistan Airways

8 июля

Ташкент — Сеул — Ташкент

Uzbekistan Airways

8 июля

Минск — Ташкент — Минск

Belavia 10 июля

Сеул — Ташкент — Сеул

Korean Airlines

12 июля Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия»

13 июля Сеул — Ташкент — Сеул

Asiana Airlines 13 июля Ташкент — Москва — Ташкент

Uzbekistan Airways

15 июля Москва — Ташкент — Москва

Ural Airlines

16 июля Стамбул — Ташкент — Стамбул

Turkish airlines

16 июля (вылет) — 17 июля (прилет) Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент

Uzbekistan Airways

19 июля Ташкент — Владивосток — Ташкент Uzbekistan Airways





