Компания КНАУФ впервые за 11 лет поменяла дизайн мешков штукатурки РОТБАНД в Узбекистане. Производитель сохранил узнаваемые цвета и изображения, но изменил расположение элементов. Первая партия продукции в новой упаковке сошла с конвейера в Бухаре 30 июня.

Смена дизайна прошла в рамках борьбы немецкого производителя с контрафактом. В ближайшее время компания КНАУФ в Узбекистане изменит дизайны упаковок всех своих гипсовых смесей.

«Универсальную штукатурку КНАУФ-РОТБАНД подделывают чаще других наших продуктов. Надеемся, что новая упаковка хотя бы на время остановит поток контрафакта. Ведь покупая неоригинальную штукатурку, потребитель не получает заявленного компанией КНАУФ немецкого качества. Мы прогнозируем, что переходный период продлится до октября. В этот промежуток времени на строительных базарах будут встречаться мешки старого и нового дизайнов, пока партии, выпущенные до 30 июня, не окажутся полностью раскупленными», — сказал Дмитрий Дерипалко, руководитель предприятий КНАУФ в Узбекистане.

Оригинальную штукатурку РОТБАНД можно отличить по следующим признакам:

название РОТБАНД/ROTBAND. Производители контрафакта используют «Родбен», «Родбан» и иные искаженные вариации;

на упаковке присутствует значок ®, говорящий о том, что название запатентовано;

четко отпечатана дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) производства, наименование и контакты производителя;

имеется штрих-код.

В случае сомнений в оригинальности продукта покупатель имеет право запросить копию сертификата соответствия у официального дилера или продавца розничной торговой точки.





КНАУФ — международная компания, основанная на принципах семейного бизнеса и сумевшая сохранить эти ценности несмотря на глобальный масштаб деятельности. Международная группа КНАУФ является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире.

В 1993 году началась инвестиционная деятельность КНАУФ в России, затем приобретались и создавались предприятия в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Маркетинговая деятельность распространилась практически на все страны СНГ, Грузию и Монголию.

Предприятия КНАУФ в странах СНГ оснащены современным оборудованием, используют единую для всей международной группы технологию производства и выпускают строительные материалы высокого качества. Стандарты качества являются едиными как для предприятий КНАУФ в Германии, так и для стран СНГ.

Подробную информацию о группе КНАУФ в Узбекистане, странах СНГ и в мире можно найти на официальных сайтах.

Сайты: knauf.uz, knauf.ru, knauf.com

Telegram: t.me/Knaufuzbekistan

Instagram: @knaufuz

Facebook: fb.com/knaufuz

На правах рекламы.