Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию предпринимательства в регионах и обеспечению поступлений в бюджет, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании президент отдельно остановился на том, что предприниматели сталкиваются с непонятными и противоречивыми требованиями со стороны органов санитарной и пожарной безопасности, прикрывающихся карантинными требованиями.

На основании обращений и предложений предпринимателей президент поручил пересмотреть действующие процедуры и четко разъяснить порядок работы в средствах массовой информации и социальных сетях.

Ранее «Газета.uz» писала о том, что рестораторы Ташкента жаловались на вольное толкование карантинных требований контролирующими органами и просили дать четкие и адекватные правила работы для общепита.