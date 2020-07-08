Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию предпринимательства в регионах и обеспечению поступлений в бюджет, сообщила пресс-служба главы государства.
На собрании президент отдельно остановился на том, что предприниматели сталкиваются с непонятными и противоречивыми требованиями со стороны органов санитарной и пожарной безопасности, прикрывающихся карантинными требованиями.
На основании обращений и предложений предпринимателей президент поручил пересмотреть действующие процедуры и четко разъяснить порядок работы в средствах массовой информации и социальных сетях.
Ранее «Газета.uz» писала о том, что рестораторы Ташкента жаловались на вольное толкование карантинных требований контролирующими органами и просили дать четкие и адекватные правила работы для общепита.
Василий Марков
А где собственно комментарии? А то сказали "А", а "Б" говорить не хотите
R N
Спасибо, теперь (после 10 го) стало понятно
alisher rasulov
Эти стервятники пытаются урвать кусок для себя. И поручениями ничего не исправить. Все так и останется. Из страны советов мы превратились в страну обещаний и пустой болтовни.