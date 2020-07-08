Представитель штаба по борьбе с коронавирусом, ректор Ташкентского института усовершенствования врачей, профессор Хабибулла Акилов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» призвал население серьезнее отнестись к соблюдению карантинных мер.

По его словам, для борьбы с коронавирусом в республике достаточно врачей, медикаментов, лабораторий, оборудования и реагентов для анализов, однако «для хлопка необходимо две кисти» — народ должен понять серьезность ситуации.

«У нас сегодня 13% умерших до 40 лет и, к величайшему сожалению, 3% до 20 лет, есть 14-летний мальчик, — сказал Хабибулла Акилов. — Люди должны очень серьезно к этому отнестись, а требуется всего ничего: соблюдение элементарных правил гигиены, правил самосохранения элементарных».

«К сожалению, не все понимают, — продолжил он. — У нас есть люди, которые открыто говорят: „Вообще, есть такое понятие как коронавирус? Я, например, не видел. Ни один мой знакомый, ни один мой родственник не заболел. Я каждый день на улице и у меня ничего нет“».

Профессор также отметил, что население носит маски на подбородках или не носит вообще, собирается на улицах группами.

«Люди могут себе позволить отмечать какие-то семейные торжества, свадьбы, а если это поминки, люди считают необходимым отметиться перед родственниками умершего и толпами ходят выразить соболезнования. Хотя всем объясняем, что инстинкт самосохранения должен быть превыше всего сегодня: надо думать о себе, о своих родителях старых, о детях, о внуках», — подчеркнул он.

«Наш долг врачей — объяснить всю серьезность ситуации: коронавирус есть, к нему нужно относиться очень серьезно, более чем серьезно, потому что мы видим, к чему приводит в самых развитых странах недооценка серьезности ситуации», — заявил Хабибулла Акилов.

В развитых странах недооценка серьезности ситуации привела к плачевным результатам. «Мы это должны знать, нельзя успокаиваться тем, что у нас сегодня намного лучше, чем в других странах. Все признают, что модель Узбекистана достойна подражания и применения, у нас летальность 0,03 промилле, это очень хорошо. Но завтра все может кардинально повернуться. Никто не застрахован. Поэтому народ должен правильно осознавать и правильно к этому подходить», — заключил Хибибулла Акилов.