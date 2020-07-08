Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом продолжение работы промышленных и крупных строительных объектов разрешено только при условии соблюдения полного карантина на территории этих объектов. Ранее сообщалось о том, что с 10 июля в Узбекистане вновь ужесточаются карантинные меры.

В соответствии с решением, на территории указанных объектов должно быть обеспечено полное соблюдение санитарных и гигиенических требований, а также проводиться санитарно-гигиенические мероприятия совместно с центрами санэпидблагополучия.

Входы на объекты должны быть обеспечены пирометрами и антисептическими средствами, а также оборудованы дезинфекционными ковриками.

Все работы должны вестись с соблюдением требования социального дистанцирования между работниками (2 метра).