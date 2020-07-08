Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике», сообщил телеканал «Узбекистан 24». Им утверждается Стратегия по развитию конкуренции и «дорожная карта» по ее реализации до 2024 года включительно.

В соответствии с указом, Антимонопольный комитет становится подотчетен Сенату Олий Мажлиса и президенту. Ведомство будет на постоянной основе вносить руководителю страны информацию об эффективности предоставляемых государством льгот, преференций и эксклюзивных прав и предложения по их отмене при негативном воздействии на конкурентную среду.

Комитет также будет давать предложения по отмене противоправных решений государственных органов, нарушающих законодательство о конкуренции, и применять меры к их должностным лицам. Задачей АМК, кроме того, определено выявление и предотвращение «картельных» соглашений и сговоров. Для этого комитет будет сотрудничать с правоохранительными органами.

Как сообщил в комментарии телеканалу заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев, вводится принцип «желтых страниц». С 1 октября не допускается создание (инициирование создания) компаний с государственным участием, аффилированных с ними лиц и госучреждений (за исключением созданных в целях обороноспособности и нацбезопасности) на рынке, где уже участвуют пять или более субъектов частного бизнеса.

Документом также вносятся изменения в механизм государственных закупок. С 1 января 2021 года исполнители в течение двух дней после объявления их победителями тендерных и конкурсных торгов и прямых переговоров обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах, которые прямо или косвенно владеют 25% и более их акций. Сведения будут размещаться на специальном информационном портале по госзакупкам.

В госорганах, администрациях на местах, естественных монополиях и на предприятиях, имеющих конкурентное преимущество, будет поэтапно введена система внутреннего антикоррупционного контроля «комплаенс-контроль». Напомним, указом президента от 29 июня задача о поэтапном внедрении «комплаенс-контроля» в 2020—2021 годах поручена новому Агентству по противодействию коррупции и ряду ведомств.

Ожидается, что в результате реализации этого комплекса мер число предприятий-монополистов снизится на 40%, повысится международный рейтинг и инвестиционная привлекательность страны, расширится присутствие бизнеса и увеличится количество рабочих мест.