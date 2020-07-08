С 5 июля в Узбекистане пациентам с легкой формой коронавируса COVID-19, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешено проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода. Ректор Ташкентского института усовершенствования врачей, профессор Хабибулла Акилов рассказал «Газете.uz», как будет организовано наблюдение за пациентами в домашних условиях, когда их нужно госпитализировать и что делать родственникам, проживающим с ними.

— Как будет проходить лечение бессимптомных пациентов на дому?

— Речь идет не о лечении, а о наблюдении в домашних условиях. Мы так предложили, хотя Министерство здравоохранения считает, что, возможно, какие-то таблетки и нужно давать. Но речь идет о тех пациентах, у которых болезнь протекает абсолютно бессимптомно. Там нужно только наблюдение, медикаментозного лечения не требуется.

Единственное, что нужно — четкий мониторинг. Если вдруг появятся малейшие симптомы, чтобы не пропустить… Сейчас наша главная беда в том, что люди при наличии каких-то первичных симптомов пытаются заниматься самолечением, что категорически недопустимо.

Первые симптомы — это потеря обоняния и вкуса, уже надо бить тревогу. Кашляет — тревогу. Температура — вообще: только [звонить] своему семейному врачу или в call-центр Минздрава, и только стационар. Особенно это касается людей с повышенным весом, сопутствующими хроническими заболеваниями, диабетом, гипертонией, заболеванием крови, нарушением ритма сердца.

— Как именно будет проходить мониторинг пациентов на дому? Ранее Эркин Мусабаев отмечал вариант с обзвоном.

— Обязательно. Это самое главное требование. Мы сейчас разработали и должны подать на утверждение в Минздрав положение, где это все будет расписано.

Согласному этому положению, семейные врачи должны будут минимум раз в день обзванивать больных, которые находятся под наблюдением дома. Главные вопросы: «Все нормально? Температуры нет? Не кашляете? Дыхательной недостаточности нет?» и все.

— Так при каком состоянии пациента необходима госпитализация?

— Наличие любого симптома коронавируса — это показание к госпитализации. Потому что в отличие от любой другой инфекции возникновение осложнений при COVID-19 идет практически молниеносно. От банальной простуды до пневмонии может пройти 7−10 дней, а здесь от первых симптомов до двусторонней пневмонии — от 2 до 4 часов.

Причем пневмония двусторонняя, злостная, потому что она химическая (вирусная), а не бактериальная. Думаю, что с этим нельзя шутить.

— А как врачи будут получать список пациентов, которым они должны позвонить?

— Как только будет выявляться коронавирус у пациента, Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия получает положительный ответ результата анализа ПЦР (полимеразной цепной реакции — ред.). Они обязаны поставить больного сразу к себе на учет и поставить в известность семейную поликлинику по месту жительства.

— А если коронавирус подтверждается при сдаче анализа в частном медучреждении?

— Частные клиники, если выявляют положительный анализ на COVID-19, должны передавать эти данные в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия. Если симптомов нет, то пациента можно оставить дома. Если есть симптомы, то надо его госпитализировать.

— Как отличить «обычную» пневмонию от коронавирусной?

— Во-первых, анамнестические данные. Если грамотно собрать анамнез (история болезни — ред.), то можно дифференцировать обычную пневмонию от коронавирусной. Для этого должен быть собран грамотный анамнез — сколько времени прошло от начала, был ли контакт, посещал ли человек «красные» зоны, прилетел ли из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, возможно, неделю назад была простуда, хотя не было контакта…

Кроме того, дифференциально большое значение имеет рентгенологическая картина, потому что у пневмонии обычной и коронавирусной рентгенологическая картина совсем разная…

В принципе у нас в тех клиниках, где мы лечим больных с коронавирусом, есть банальные рентгенологические установки, но нет компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) или мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). По идее пациентам нужно делать МСКТ, и картина четко сразу выявляется. Было бы лучше их госпитализировать в те клиники, где есть МСКТ, но у нас не во всех клиниках это есть.

Но сейчас клиники максимально оснащаются — и государственный, и частный секторы. Все закупают МРТ, МСКТ. Хотя у инфекционных клиник изначально не было надобности в этом оборудовании, потому что они в основном лечили вирусные, бактериальные инфекции, диарею, дизентерию, сальмонеллез, гепатит. Все эти диагнозы, где МСКТ практически не нужен. Поэтому они и не оснащались ими. В НИИ вирусологии никогда не было МСКТ, потому что не было необходимости.

МСКТ у нас есть в Центре хирургии имени Вахидова, в Центре экстренной медицинской помощи, клинике имени Федоровича, но туда никогда инфекционные больные не госпитализировались. Это стационарное оборудование, поэтому его нельзя просто так переместить. Сейчас мы прекрасно справляемся и с помощью обычного рентгеновского исследования.

— В решении спецкомиссии также отмечалось, что пациенты с легкой формой коронавируса, находящиеся на лечении в больнице и дома, при отсутствии клинических симптомов в течение 10 дней будут выводиться из медицинского надзора. С чем связано сокращение времени наблюдения за пациентами?

— Мы решили сократить, потому что если в течение 10 дней симптомы не появились, то они уже не появятся, и пациента можно снимать с наблюдения. Десять дней — и дальше он не заразный.

Четырнадцать дней — это касается карантина. А здесь речь идет о результатах анализа ПЦР. Со дня, как провели анализ. ВОЗ говорит, что через семь дней пациент не заразный. Он продолжается болеть, но вирулентности нет. А мы в качестве страховки продлеваем до 10 дней.

— Если бессимптомный пациент находится под наблюдением дома, что делать родственникам? Они тоже находятся дома?

— По идее, если дома есть возможность, допустим, отдельный флигель, гостевой домик, то, конечно, надо изолировать и от членов семьи. Если нет такой возможности, то в принципе всех членов семьи, которые находятся в одной квартире с заболевшим, уже надо трактовать как бессимптомных коронавирусных больных.

— Есть ли отдельные рекомендации, как использовать домашнюю утварь, чтобы пациенты не заражали своих родственников?

— Конечно. Все должно быть изолировано — белье, посуда, если есть возможность, то отдельный туалет, санузел, душевая.

По возможности использовать одноразовую посуду. Если нет возможности полностью перейти на одноразовую посуду, то тогда посуда должна быть выделена индивидуально для больного. Обрабатывать ее при температуре не менее 70 градусов. Обычное мытье посуды не убивает коронавирус.

— В случае если домашние условия не пригодны для предотвращения инфицирования родственников из группы риска, бессимптомники по-прежнему будут изолированы дома или их переведут в больницу?

— Если дома нет возможности, их надо госпитализировать. Или же есть список гостиниц, утвержденный специальной комиссией, можно и в гостиничных условиях. Но под наблюдением гостиничного врача.

— Если есть утвержденные протоколы лечения пациентов, рекомендации, почему они не публикуются в открытом доступе?

— Протоколы лечения коронавируса предлагаются Всемирной организацией здравоохранения, а потом уже утверждается Министерством здравоохранения. У нас все эти протоколы утверждены, регулярно обновляются по мере поступления новых рекомендаций от ВОЗ. Это касается стационарных больных.

Еще раз хочу повторить, что для больных, которые находятся дома без симптомов, речь о лечении не идет, речь о наблюдении, мониторинге.

Мы сейчас протоколы издадим отдельным изданием как руководство… Они утверждены, готовы. Мы их опубликуем.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» Хабибулла Акилов также заявил, что с 5 июля региональным центрам санитарно-эпидемиологического благополучия разрешено проводить анализы ПЦР и экспертные референс-анализы. По его словам, это позволит решить вопрос с очередями в Ташкенте и снизить время ожидания результатов.

«Это тоже новшество, потому что в Ташкенте начинаются очереди. Если на выполнение ПЦР-анализа нужно от 6 до 8 часов, то из-за очередности приходилось ответ ждать 2−3 суток. Этот вопрос мы решим», — сказал он.

Кроме того, с этой недели начинается проведение иммуноферментного анализа на выявление антител к коронавирусу. К этому процессу привлекаются и частные медицинские организации.