В Ташкенте скончался 64-летний мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщило Министерство здравоохранения. Это 42-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране и второй, о котором сообщают за день.

Житель Учтепинского района Б. К. с 1 июля находился в отделении реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи, куда поступил с дыхательной недостаточностью I-II степени и рядом хронических болезней. 2 июля у пациента взяли анализ на COVID-19, диагноз подтвердился.

В последние дни состояние мужчины резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные процедуры, он скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности.