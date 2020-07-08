В Ташкенте скончалась 64-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщило Министерство здравоохранения. Это 41-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

Жительница Алмазарского района М. Х. была госпитализирована 1 июля в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в связи с сильными болями в области живота и левой груди.

Из-за усиления симптомов дыхательной недостаточности пациентку 3 июля перевели в отделение реанимации и взяли пробы на COVID-19.

У нее диагностировали COVID-19, двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и ряд сопутствующих хронических заболеваний.

Несмотря на реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.