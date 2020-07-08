Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 8 июля выросло на 144 и достигло 10982, сообщило Министерство здравоохранения.

113 новых случаев выявлено в Ташкенте (из них 76 — среди населения и 37 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 22 — в Самаркандской области (11 — среди населения и 11 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин) и 9 — в Каракалпакстане (7 — у тех, кто имел контакт с заболевшими, и был помещен на карантин).

Число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 6888. На лечении остаются 4052 пациента.