Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 8 июля выросло на 168 и достигло 10838, сообщило Министерство здравоохранения.

161 новый случай выявлен в Кашкадарьинской области (из них 127 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин, 34 — среди населения), 7 — в Наманганской области (из них 4 — среди населения и 3 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 6811. Лечение проходят 3986 пациентов, из них 24 — в тяжелом состоянии и 13 — в крайне тяжелом.