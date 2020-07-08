Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 по итогам 7 июля достигло 10670, увеличившись за день на 308, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 83 последних случаев 23 выявлены в Ташкентской области (16 — у бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин, 7 — среди населения), 18 — в столице (4 — контактировавшие, 14 — среди населения), 15 — в Бухарской области, 15 — в Сырдарьинской и 12 — в Навоийской (контактировавшие).

В целом из 308 случаев за день 187 подтверждено в карантинных учреждениях, 117 — среди населения, 4 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о 3 случаях смерти пациентов с коронавирусом — по 1 в Ташкенте, Навоийской и Самаркандской областях, общее число умерших составляет 40.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 121 и достигло 6811 (63%).

На лечении сейчас находится 3819 человек, состояние 24 из них тяжелое, 13 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.

На карантине с домашних условиях находится 44713 человек, в стационарных — 25032.