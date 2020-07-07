Торговый центр Tashkent Trade Center («Абу Сахий») временно закрыт по заключению районного центра санитарно-эпидемиологического благополучия для проведения профилактических мероприятий, сообщила пресс-служба хокимията Чиланзарского района столицы.

По данным пресс-службы, 6 июля «в рамках плановых профилактических мероприятий» по борьбе с распространением коронавируса у сотрудников администрации торгового центра, а также у предпринимателей, работающих в этом центре, были взяты анализы на COVID-19.

«По итогам теста у нескольких сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения еще в мае сообщало, что для раннего выявления коронавируса проводит массовую сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах страны, в том числе, в Ташкенте. Ранее зараженных продавцов выявляли в столичных комплексах «Урикзор», «Флешка» («Малика»), и на дехканском рынке в Юнусабадском районе.