В Навои скончался заместитель управляющего регионального филиала «Узпромстройбанка» Х. Ш., у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Эту информацию подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Навоийской области.

По данным областной администрации, 38-летний специалист 2 июля сдал тест на коронавирус, и он показал положительный результат. В тот же день мужчину госпитализировали в областную детскую инфекционную больницу. Ему поставили диагноз COVID-19 в тяжелой форме с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью I-II степени.

Состояние пациента резко ухудшилось 6 июля. Несмотря на реанимационные процедуры, он скончался.

О первой смерти пациента с COVID-19 в Навои ранее сообщил хоким Навоийской области Кабул Турсунов.