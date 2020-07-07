Правительство Казахстана ввело трехлетний мораторий сроком на три года на закуп легковых, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств, а также офисной мебели для государственных органов и национальных компаний, сообщило Министерство финансов страны.

Цель такого решения — оптимизация бюджета до 2023 года. Сэкономленные таким образом в этом году 532,8 млрд тенге направлены на борьбу с COVID-19, поддержку бизнеса и граждан.

В связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021−2025 годы, также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021−2023 годы. При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы на 2021−2023 годы оптимизированы на 6,4 трлн тенге по отношению к утвержденному бюджету.

Кроме того, Минфин Казахстана проводит мониторинг процедур госзакупок, осуществленных спецпорядком в рамках чрезвычайного положения, для определения риска неэффективного и необоснованного использования бюджетных средств. Чтобы избежать давления на бизнес со стороны кредиторов, разработаны соответствующие поправки в законодательство по запрету на подачу в суд заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей госорганами и субъектами квазигоссектора.

Напомним, Узбекистан также оптимизировал бюджетные траты. Так, на полгода приостановлено начисление стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций. За счет этого будет сэкономлено почти 1,5 трлн сумов бюджетных средств.

Кроме того, в бюджетных организациях расходы на приобретение основных средств и капитальный ремонт, ранее запланированные на II квартал, сокращены или переведены на второе полугодие. Сокращены также траты на коммунальные услуги, приобретение продовольствия, бумаги и канцелярских товаров, проведение мероприятий, текущий ремонт и подобное.