В Японии из-за ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 пропали без вести, сообщило издание РБК со ссылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, причиной гибели людей становились наводнения и селевые потоки. Так, двух пожилых жителей смыло в машине в реку, еще один человек был унесен в море. 14 из 49 погибших — постояльцы дома престарелых Сендзюэн, который затопило после прорыва дамбы.

Продолжительные ливни привели к тому, что река Кума вышла из берегов и разрушила одну из дамб. Около 6100 тысячи домов вдоль реки были затоплены, разрушено 11 мостов.

Сейчас власти Японии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. В нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы, работают не только экстренные службы, но и 10 тысяч мобилизованных военных.

Для 1,28 миллиона человек в четырех префектурах — Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита — на юго-западе Японии рекомендована эвакуация.