Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил о внедрении системы по надзору за руководством государственных банков через независимых иностранных директоров.

6 июля президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы и ускорения процессов трансформации коммерческих банков. На нем обсуждались результаты стресс-тестов, которые показали, что доля проблемных кредитов в портфеле банков может увеличиться в несколько раз. Прогнозируется, что некоторые предприятия не смогут обслуживать кредиты после 1 октября.

Глава государства поручил проанализировать проблемные кредиты в разрезе регионов и создать действенный механизм для сохранения качества кредитных портфелей.

Тимур Ишметов отметил, что с учетом кризиса, вызванного пандемией коронавируса, банковские кредиты предпринимателей были пролонгированы, а также предоставлены новые займы. Но при этом стало понятно, что есть риск повышения доли проблемных кредитов, если ситуация продолжится и не будут приняты соответствующие меры со стороны банков.

Министерству финансов как акционеру госдоли в банках поручено усилить надзор за ними через независимых членов в наблюдательном совете.

«На сегодняшний день в наблюдательные советы государственных банков привлечены 14 иностранных независимых директоров. Сейчас ведутся переговоры с еще 11 специалистами. То есть в ближайшие дни в наблюдательных советах госбанков будет 25 иностранных независимых членов. И до конца года мы поставили цель увеличить долю таких иностранных независимых членов в наблюдательных советах минимум до 30%», — рассказал глава Минфина.

Именно через независимых директоров, которые напрямую подчиняются Министерству финансов, будет усилен контроль за руководством банков.

«Любая политика банков — это валютная политика, кредитная, бизнес-политика — должна утверждаться наблюдательным советом. Такие профессиональные независимые директора помогут нам создать такую систему», — уверен министр.

Глава Минфина признал, что в филиалах некоторых госбанков наблюдаются коррупционные случаи при выдаче кредитов.

«Есть случаи, когда банки в непонятных условиях утверждали некоторые большие кредиты. Речь идет о проблемных кредитах. Можно сказать, что это происходит из-за отсутствия контроля на достаточном уровне», — считает он.

Ожидается, что внедрение системы контроля через независимых членов позволит повысить ответственность, усилить контроль над руководством банков, а также поощрять банки за правильную работу и наказывать за нарушения.