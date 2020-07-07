В Ташкенте скончался 79-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана. Это 39-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

У жителя Юнусабадского района Х. Б. с 19 июня наблюдалась повышенная температура и кашель, но он в течение недели не обращался за медицинской помощью, отмечает Минздрав.

2 июля мужчина обратился в семейную поликлинику, у него взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Ему диагностировали COVID-19, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертонию и паркинсонизм.

Несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.