В Ташкенте скончалась 86-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 37-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

Жительница Чиланзарского района З. Р. была госпитализирована с высоким кровяным давлением, изменением речи и слабостью в руках и ногах в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 19 июня.

27 июня в связи с ухудшением состояния здоровья женщину перевели в отделение реанимации. Ей был поставлен диагноз «инсульт, отек головного мозга, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, острая сердечная и дыхательная недостаточность». Отмечается, что женщина более 20 лет страдала гипертонией.

Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась от отека мозга и острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Минздрав не уточняет, когда у пациентки был выявлен коронавирус.

В течение дня сообщалось еще о двух случаях смерти пациентов с коронавирусом в Ташкенте.