По состоянию на 17:30 7 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10587 (+128), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 112 случаев зарегистрированы в Ташкенте (84 человека были в контакте с заболевшими коронавирусом и находились на карантине, 28 — среди населения), 11 — в Каракалпакстане (6 контактировали с пациентами с коронавирусом, 2 выявлены среди населения, 3 — водители грузовых автомобилей международного следования).

Еще по 2 случая коронавируса зарегистрировано в Джизакской и Кашкадарьинской областях среди населения и 1 в Ташкентской области — у водителя-дальнобойщика.

В настоящее время общее число выздоровевших остается на отметке 6690 человек. Лечение проходят 3858 пациентов.