Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 7 июля выросло на 97 и достигло 10459, сообщило Министерство здравоохранения.

35 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 59 — среди населения в Ташкенте и 3 — среди населения в Каракалпакстане.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 6690. Лечение проходят 3732 пациента, из них 25 — в тяжелом состоянии и 11 — в крайне тяжелом.