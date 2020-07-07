В Узбекистане обновлен рекорд дневного прироста выявленных случаев коронавируса COVID-19. За 6 июля он составил 342. Общее количество подтвержденных случаев достигло 10362, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 78 последних случаев 33 выявлены в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 29 — среди населения Ташкента, 16 — в Наманганской области (4 — бывшие в контакте с заболевшими и взятые на карантин, 10 — население, 2 — водители грузового транспорта, прибывшие из-за границы).

В целом из 342 случаев за день 204 зарегистрировано в карантинных учреждениях, 116 — среди населения, 22 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки. В течение дня сообщено о 3 случаях смерти пациентов в Ташкенте, число умерших пациентов достигло 37.

В течение дня было выписано 106 выздоровевших пациентов, общее число вылечившихся достигло 6628 (64%).

На лечении сейчас находится 3697 человек, состояние 25 из них тяжелое, 13 — крайне тяжелое.