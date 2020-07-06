Сиамские близнецы, родившиеся 27 июня в Самарканде, скончались 6 июля с разницей в три часа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как писал сайт газеты «Самаркандский вестник», близнецы женского пола появились на свет в результате кесарева сечения в областном перинатальном центре. Их вес составил 4600 граммов, рост 48 см.

Девочки оказались соединены на уровне пятого параллельного позвоночного столба: у них одно тело, одно сердце, две почки, один мочевой пузырь, одна печень, два желчных пузыря и две головы.

В связи с наличием у близнецов врожденной дыхательной и сердечной недостаточности 29 июня они были переведены в областной детский многопрофильный медицинский центр.

Несмотря на усилия врачей, в 7:50 скончалась первая девочка, а в 10:50 — вторая.