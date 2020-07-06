В Ташкенте в тестовом режиме запущена онлайн-система по выводу автомобиля со штрафстоянки, сообщил телеканал «Узбекистан 24». Она действует в рамках комплексной автоматизированной информационной системы «Маъмурий амалиёт» («Административная практика») ГУБДД МВД.

После оформления инспектором ДПС протокола о правонарушении и направлении автомобиля на штрафстоянку протокол поступает в административный отдел и вносится в информационную систему. Водитель должен пройти регистрацию на сайте dyhxx.uz. Затем на номер телефона владельца машины придет SMS с информацией о размере штрафа и о том, на какой штрафстоянке находится авто, сообщил начальник отдела ГУБДД Ильхом Идиров.

Через сайт водитель может предоставить копии необходимых документов инспектору. Сотрудник спецотдела, изучив информацию, примет решение о размере штрафа. Оплатить штраф можно удаленно или в кассе банка.

После оплаты штрафа на мобильный телефон водителя придет разрешение с QR-кодом о том, что автомобиль можно забрать со штрафстоянки. Это же разрешение будет одновременно получать ответственный сотрудник штрафстоянки.

Если система успешно пройдет тестовый режим, она будет внедрена по всей стране.