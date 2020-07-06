В Ташкенте открылся и работает на доставку ресторан Paradise Food. Здесь можно отведать вкусные блюда от квалифицированных шеф-поваров. Например, аппетитные бургеры, сэндвичи, хот-доги, стейки, салаты и горячие закуски.
Если намечается приятный вечер с друзьями или семьей, то необязательно стоять у плиты несколько часов, чтобы порадовать близких. В Paradise Food представлено вкуснейшее меню и работает быстрая доставка еды по Ташкенту.
В честь открытия заведения до конца июля Paradise Food проводит акцию — при доставке еды клиенты получают бесплатный коктейль.
Время проведения акции ограничено.
Заказать райскую еду в Ташкенте можно по телефону (+998) 71−200−20−10 или в Telegram-боте.
Instagram: @paradise.food.uz
На правах рекламы.