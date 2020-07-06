В Ташкенте открылся и работает на доставку ресторан Paradise Food. Здесь можно отведать вкусные блюда от квалифицированных шеф-поваров. Например, аппетитные бургеры, сэндвичи, хот-доги, стейки, салаты и горячие закуски.





Если намечается приятный вечер с друзьями или семьей, то необязательно стоять у плиты несколько часов, чтобы порадовать близких. В Paradise Food представлено вкуснейшее меню и работает быстрая доставка еды по Ташкенту.





В честь открытия заведения до конца июля Paradise Food проводит акцию — при доставке еды клиенты получают бесплатный коктейль.





Время проведения акции ограничено.





Заказать райскую еду в Ташкенте можно по телефону (+998) 71−200−20−10 или в Telegram-боте.

Instagram: @paradise.food.uz

На правах рекламы.