Из 3524 пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении, у 285 состояние средней тяжести, у 25 — тяжелое и у 8 — крайне тяжелое. У 172 пациентов наблюдается пневмония, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В сообщении отмечается заметный рост числа случаев коронавируса, выявляемых среди населения, и указывается на то, инфекция распространяется в том числе от бессимптомных носителей вируса.

«В такой ситуации соблюдение населением требований карантина является даже более эффективным в предупреждении распространения коронавируса, чем усилия медицинских работников и правоохранительных органов», — отмечает Минздрав.

Министерство призвало жителей страны ограничить активное общение и участие в разных мероприятиях, а также напомнило об обязательном соблюдении принципа социального дистанцирования, необходимости частого мытья рук и правильного ношения лицевых масок.

К сообщению приложен видеоролик, снятый в клинике НИИ вирусологии, об оказании реанимационных процедур пациенту, подключенному к аппарату искусственного дыхания. В Минздраве выразили надежду, что это поможет жителям осознать серьезность строгого соблюдения карантинных правил.