Из 3524 пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении, у 285 состояние средней тяжести, у 25 — тяжелое и у 8 — крайне тяжелое. У 172 пациентов наблюдается пневмония, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
В сообщении отмечается заметный рост числа случаев коронавируса, выявляемых среди населения, и указывается на то, инфекция распространяется в том числе от бессимптомных носителей вируса.
«В такой ситуации соблюдение населением требований карантина является даже более эффективным в предупреждении распространения коронавируса, чем усилия медицинских работников и правоохранительных органов», — отмечает Минздрав.
Министерство призвало жителей страны ограничить активное общение и участие в разных мероприятиях, а также напомнило об обязательном соблюдении принципа социального дистанцирования, необходимости частого мытья рук и правильного ношения лицевых масок.
К сообщению приложен видеоролик, снятый в клинике НИИ вирусологии, об оказании реанимационных процедур пациенту, подключенному к аппарату искусственного дыхания. В Минздраве выразили надежду, что это поможет жителям осознать серьезность строгого соблюдения карантинных правил.
eldar muradov
уртачирчикский раен красный г. нуравшан зеленый это как ? разве нуравшан не в уртачирчикском раене находится и к томуже вирус был выявлен в Нуравшане после чего весь уртачирчик сделали красным а Г.Нуравшан остался зеленым и как может быть ташкент желтым если каждый день тут новые скучае выявлений среди населениян ? теперь внимание вопрос зачем придумали систему красный зеленый жолтый если вы сами ее не соблюдаете
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“и указывается на то, инфекция распространяется в том числе от бессимптомных носителей вируса“
это еще в марте было известно. уже говорилось что у бессимптомных носителей выявили эффект матового стекла и что они тоже распространяют заразу. а их опасность в том что у бессимптомных нет температуры и они спокойно проходят через термометрический контроль.
те кто надеется перенести заразу в легкой форме — с большой долей вероятности у них тоже будут повреждены легкие, просто в силу того что человек использует весь объем легких только на 5%-10%(в состоянии покоя) это не будет так заметно.
у меня вообще складывается ощущение что если бы Минздрав организовал прямой канал связи с населением — то они бы узнали столько нового для себя))