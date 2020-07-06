Министерство иностранных дел Узбекистана призвало соотечественников не верить сообщениям об открытии границ между Россией и Казахстаном.

«В последнее время в социальных сетях и популярных мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что якобы граница между Российской Федерацией и Республикой Казахстан открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая „помочь“ с пересечением границы», — пишет МИД.

Министерство попросило не поддаваться провокациям и напомнило, что карантинные ограничения по въезду, введенные в России, Казахстане и Узбекистане, остаются в силе.

По данным МИД, в последние дни вновь наблюдается повышенное скапливание граждан Узбекистана в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области. Большинство из соотечественников прибыли из различных точек России и намерены вернуться на родину через территорию Казахстана, отметили в министерстве.

«В очередной раз просим находящихся на территории России сограждан не поддаваться провокациям, не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры», — призвали в министерстве.

В условиях пандемии повышенное скопление граждан повышает риски заражения вирусом, особенно людей в группе риска, подчеркнул МИД.