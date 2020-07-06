В апреле-июне 2020 года налично-денежное обращение в банковской системе формировалось под воздействием социально-экономических процессов, происходящих в условиях коронавирусной пандемии в Узбекистане. На это в своем обзоре указал Центральный банк.

В частности, активация деятельности хозяйствующих субъектов со второй половины марта, в результате смягчения карантинных требований, положительно отразилась на динамике оборота наличных денег через кассы банков.

Если в апреле 2020 года приток денежных средств в кассы банков сократился примерно на 41% по сравнению с мартом, то в июне в сравнении с апрелем увеличился на 85%, составив 14,6 трлн сумов.

Однако, показатель за июнь значительно ниже, чем в докарантинный период (в январе — 15,8 трлн сумов). Регулятор ожидает положительные изменения в последующих месяцах вследствие улучшения эпидемиологического состояния и смягчения требований карантина.

Значительная доля прироста денежных поступлений в июне приходится на сферу торговли и платных услуг — 3,5 трлн сумов и банковских услуг — 1,4 трлн сумов. Объясняется это возобновлением деятельности торгово-сервисных объектов в «зеленых» и «желтых» зонах, смягчением запретов на движение автомобилей, а также ростом выплат по кредитам, вкладов и покупок иностранной валюты населением.





В апреле наблюдалось снижение расходов наличных денег через кассы банков (включая банкоматы) на 35%, а в июне в сравнении с апрелем данный показатель увеличился на 53% и составил 14,8 трлн сумов, отмечает Центробанк.





Расход наличных денежных средств в условиях карантина сохранился относительно стабильным в результате осуществления пенсионных выплат, пособий, заработных плат работникам организаций бюджетной системы и стратегических предприятий, не приостановивших свою деятельность.





ЦБ указывает, что в июне общий объем денежных средств, перечисленных на банковские карты, составил 15,9 трлн сумов, из них 6,1 трлн сумов (38%) обналичено населением.



