В Ташкенте скончался 43-летний мужчина, у которого был выявлен COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Житель Учтепинского района А. несколько дней не обращался за медицинской помощью, несмотря на повышенную температуру тела, боль в горле и слабость, отмечает Минздрав.

2 июля мужчина прошел обследование в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии и был направлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

У пациента были диагностированы двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность II степени и ожирение III степени. У него также выявили коронавирусную инфекцию.

Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Это 36-й случай смерти пациента с коронавирусом в Узбекистане и второй — за день. Ранее сообщалось о смерти 67-летнего жителя Алмазарского района столицы, у которого также был COVID-19.