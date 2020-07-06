В Ташкенте скончался 67-летний мужчина, у которого был выявлен COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

У жителя Алмазарского района Л. М. с 26 июня наблюдались симптомы коронавируса — повышенная температура и боль в горле, но, несмотря на это, он не обращался за медицинской помощью, отмечает Минздрав.

В связи с ухудшением состояния здоровья 1 июля мужчина был госпитализирован во 2-ю городскую клиническую больницу.

В этот же день ему поставили диагноз «Коронавирусная инфекция COVID-19» и перевели в реанимационное отделение. У пациента были диагностированы острый инфаркт миокарда, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность II степени, ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Это 35-й случай смерти пациента с коронавирусом в Узбекистане.