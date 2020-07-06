Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 6 июля выросло на 141 и достигло 10284, сообщило Министерство здравоохранения.

118 новых случаев выявлено в Ташкенте (из них 72 — среди населения в Ташкенте и 46 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 20 — в Андижанской области у прибывших из-за рубежа и взятых на карантин, 3 — в Ферганской области среди населения.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 6584. На лечении находятся 3664 пациента.