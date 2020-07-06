Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 6 июля выросло на 123 и достигло 10143, сообщило Министерство здравоохранения.

43 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 60 — в Андижанской области (из них 58 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 2 — среди населения), 20 — в Ташкентской области у водителей грузовиков дальнего следования.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 6584. Лечение проходят 3524 пациента, из них 25 — в тяжелом состоянии и 8 — в крайне тяжелом.