Республиканская клиническая больница №1 в Ташкенте (Жуковского, Главташкентстрой) продолжит функционировать, заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов во время пресс-тура в субботу.

В социальных сетях появилась информация, что территория больницы передается застройщику для возведения элитного жилья. Кроме того, отмечалось, что РКБ-1 переедет в Зангиатинский район Ташкентской области.

«Я ответственно заявляю, что на сегодняшний день Республиканская клиническая больница №1 остается на балансе Министерства здравоохранения, которым я руковожу. Эта больница также сохраняется как юридическое лицо, на сегодняшний день она функционирует, все отделения работают в своем режиме… Она не закрывается. Ни в одном документе, ни в одном поручении об этом нет речи», — подчеркнул глава Минздрава.

Алишер Шадманов признал, что часть медицинского персонала больницы привлечена для работы в новой инфекционной больнице в Зангиатинском районе Ташкента, где состоялось открытие первого блока на 500 пациентов (всего четыре блока на 2000 пациентов с возможностью трансформации до 4000 койко-мест).

«С целью создания удобств для населения и чтобы не закрывать всю больницу, мы часть ее работников взяли для работы в Зангиатинскую инфекционную больницу. Кроме того, мы дали объявление и делаем набор желающих — никто не принуждает — работать с больными ковид. Часть сотрудников Республиканской клинической больницы №1 согласилась работать в этом учреждении», — сказал он.

Для работы в Зангиатинской инфекционной больнице также привлечены медработники из Ташкентской областной инфекционной больницы, Ташкентской городской больницы №3 и других медучреждений.

Специалисты Министерства здравоохранения консультировали застройщиков касательно строительства новых медицинских учреждений.

«На улице Арнасай в Чиланзарском районе закончилось строительство перинатального центра, строительство детской больницы завершается. Кроме этого, наша больница, которая теперь называется Национальный медицинский центр ТАПОиЧ, тоже достроена. Также ведется работа в старом ТашМИ по строительству новой многопрофильной больницы», — рассказал Алишер Шадманов.

Учебный корпус Ташкентского стоматологического института сохранится, добавил он.

«Есть несколько лечебных корпусов, но, к сожалению, они не отвечают современным требованиям. Есть здания, которым уже более 100 лет. Здесь мы увидим, что значит правильная функциональная клиника — по инженерным коммуникациям, проектировке, строительным материалам, удобству для больных, удобству для персонала. Это очень важно… Стройка уже идет на свободном участке. Старые здания будут учебной и клинической базой для стоматологического института, Ташкентской медакадемии, то есть многие кафедры, которые работают в стесненных условиях, будут находиться там», — сказал он.

Глава Минздрава допустил, что некоторые административные учреждения министерства могут быть перенесены на территорию старого ТашМИ. «То есть территория останется как медгородок», — отметил он.